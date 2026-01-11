Il finale sorride ancora il Milan! Nkunku e la traversa lo salvano con la Fiorentina: 1-1 al Franchi

Il Milan evita la sconfitta al fotofinish e strappa un pareggio per 1-1 sul campo della Fiorentina, infliggendo ai viola la seconda beffa consecutiva nel finale. Dopo un primo tempo equilibrato, con le occasioni migliori capitate sui piedi di Pulisic e neutralizzate da De Gea, la gara si accende nella ripresa. I viola fanno la partita e vengono premiati al 67’, quando Comuzzo trova di testa il suo secondo gol in Serie A sugli sviluppi di un corner, coronando una fase di netta supremazia.

Nel finale, però, il Milan cresce e trova il guizzo decisivo. Dopo una punizione sprecata da Bartesaghi, al 90’ Saelemaekers recupera palla, Leao rifinisce e Nkunku batte De Gea con un destro preciso per l’1-1. In pieno recupero succede di tutto: traversa clamorosa di Brescianini da pochi passi e risposta immediata della Fiorentina con Kean, fermato da Maignan. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai viola e permette ai rossoneri di salvare il risultato allo scadere.