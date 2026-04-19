Il Genoa sbanca Pisa in rimonta e ipoteca la salvezza: toscani sempre ultimi
Il successo del Genoa riduce a tre squadre la corsa per la salvezza, grazie ai tre punti conquistati alla Cetilar Arena contro il Pisa. La gara si sblocca a sorpresa con il vantaggio dei padroni di casa: su calcio d’angolo, Simone Canestrelli trova il colpo di testa vincente. Il Pisa prende fiducia e sfiora subito il raddoppio con una ripartenza pericolosa, ma spreca una grande occasione davanti alla porta, lasciando aperta la partita.
Rimonta e vittoria decisiva per la salvezza
Il Genoa reagisce nel momento più difficile e trova il pareggio con Jeff Ekhator, autore di un gran sinistro che ristabilisce l’equilibrio. Nella ripresa, più bloccata e povera di occasioni, è un episodio a decidere il match: un calcio di rigore trasformato da Lorenzo Colombo consente ai rossoblù di completare la rimonta. Una vittoria pesantissima che avvicina in modo concreto il Genoa alla permanenza in Serie A, lasciando invece il Pisa in una situazione sempre più complicata.
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