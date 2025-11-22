Il Genoa strappa un rocambolesco 3-3 a Cagliari: decisivo un errore di Caprile

Il Cagliari non riesce a ritrovare la vittoria e allunga la serie negativa a otto partite, nonostante contro il Genoa interrompa la striscia di tre ko casalinghi. La squadra di Pisacane vede sfumare il successo all’83’ per un pareggio rocambolesco di Aaron Martin e rischia addirittura la sconfitta nei minuti finali, salvata dal palo su Ostigard. Il primo tempo era stato spettacolare, chiuso sul 2-2 con reti di Vitinha, Borrelli, Ostigard ed Esposito. Ancora una volta, però, la gestione del vantaggio si rivela il vero tallone d’Achille dei sardi.

Nella ripresa il Cagliari si era illuso con il 3-2 firmato da Borrelli, bravo a sfruttare un cross di Zappa, ma il Genoa ha reagito con orgoglio. Dopo un gol annullato a Colombo, il pari arriva su una punizione beffarda di Aaron Martin che sorprende Caprile. Il finale è un concentrato di emozioni: palo di Ostigard, miracolo di Leali su Gaetano e rosso a Norton-Cuffy. Con De Rossi il Genoa colleziona due punti in due gare, mostrando una squadra più offensiva: cinque gol segnati e cinque subiti, numeri lontani dai soli sei gol realizzati nelle dieci partite precedenti.