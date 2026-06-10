Niente Barcellona, Bastoni resta all'Inter: c'è l'annuncio del suo agente

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Alessandro Bastoni è stato trattato dal Barcellona, ma l'Inter ha sparato altissimo: Tullio Tinti annuncia la permanenza in nerazzurro.

Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni, ha parlato all'uscita della sede dell'Inter dopo aver incontrato la dirigenza nerazzurra. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: "Siamo andati all'Inter non per parlare di Bastoni che è un giocatore dell''Inter a tutti gli effetti e ha un contratto di altri due anni. Ha la maglietta dell'Inter addosso ed è felice. Il problema non c'è mai stato"

Nonostante gli interessi dei grandi club, come il Barcellona, ci può dire che Bastoni resterà al 100% all'Inter dunque? "Bastoni è un giocatore dell'Inter e resterà sicuramente all'Inter. Nel calcio poi può succedere di tutto".

Fanno piacere comunque gli interessamenti dei grandi club? "Giocatori come Bastoni hanno l'interesse di tanti club, ma lui è felice dov'è. Nella vita non si sa mai ma questo è un momento in cui Bastoni vuole restare all'Inter".