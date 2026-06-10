Niente Barcellona, Bastoni resta all'Inter: c'è l'annuncio del suo agente
Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni, ha parlato all'uscita della sede dell'Inter dopo aver incontrato la dirigenza nerazzurra. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: "Siamo andati all'Inter non per parlare di Bastoni che è un giocatore dell''Inter a tutti gli effetti e ha un contratto di altri due anni. Ha la maglietta dell'Inter addosso ed è felice. Il problema non c'è mai stato"
Nonostante gli interessi dei grandi club, come il Barcellona, ci può dire che Bastoni resterà al 100% all'Inter dunque? "Bastoni è un giocatore dell'Inter e resterà sicuramente all'Inter. Nel calcio poi può succedere di tutto".
Fanno piacere comunque gli interessamenti dei grandi club? "Giocatori come Bastoni hanno l'interesse di tanti club, ma lui è felice dov'è. Nella vita non si sa mai ma questo è un momento in cui Bastoni vuole restare all'Inter".
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