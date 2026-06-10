Inter, Darmian non rinnoverà: possibile ruolo nel club in caso di ritiro

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Darmian lascia l'Inter: riflette sul ritiro, quattro club interessati.

Il futuro di Matteo Darmian è ancora tutto da scrivere. Il difensore dell'Inter, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, non prolungherà il proprio accordo con il club nerazzurro e nelle prossime settimane sarà chiamato a prendere una decisione importante sulla prosecuzione della sua carriera. Secondo quanto riportato da Sky Sport diversi club di Serie A si sarebbero già mossi per sondare la situazione del classe 1989, tra cui Monza, Venezia, Udinese e Sassuolo, interessati a valutare l'eventuale disponibilità dell'ex nazionale azzurro.

L'Inter attende la decisione: possibile ruolo in società

Non è escluso, però, che Darmian possa decidere di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione. Come riferito da Gianluca Di Marzio, l'Inter avrebbe già pronta una proposta per inserirlo all'interno dell'organigramma societario qualora il calciatore scegliesse di chiudere con il calcio giocato. La dirigenza nerazzurra attende una risposta definitiva entro la fine della prossima settimana, con il giocatore che si trova davanti a un bivio: continuare la propria esperienza in campo oppure iniziare una nuova avventura dietro la scrivania, restando comunque legato ai colori interisti.