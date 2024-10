“Il Nuovo Maifredi, è un bluff!”: tifosi Juve scatenati contro Motta e Giuntoli

La Juventus nella serata di martedì è stata sconfitta in Champions dalla Stoccarda, che ha dominato per tutta la gara la squadra di Thiago Motta, tenuta in piedi soltanto da un super Perin, che ha anche parato un rigore. Al fischio finale, sui social, è esplosa la rabbia dei tifosi, che hanno messo nel mirino il tecnico Thiago Motta.

“Inizia la flessione Motta dopo l'entusiasmo non giustificato” si legge, oppure “Questo è il nuovo Maifredi” lasciando intendere grossa sfiducia nei confronti dell’allenatore brasiliano. Non mancano i commenti contro Cristiano Giuntoli, il più comune è ‘Giuntoli vattene’, col direttore sportivo accusato di aver sbagliato diverse mosse sul mercato.