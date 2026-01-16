Il Pisa ferma l'Atalanta sull'1-1: succede tutto nel finale

Termina sul risultato di 1-1 il match dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Atalanta, anticipo della 21ª giornata di Serie A. Un pareggio meritato per gli uomini di Alberto Gilardino, che dominano nel primo tempo ma senza trovare il gol e poi rischiano di vanificare tutto nell'agitato finale: all'83esimo, infatti, dopo un rimpallo in area Krstovic sigla la rete del vantaggio. I padroni di casa però hanno la forza di reagire e all'87esimo il neo acquisto Durosinmi di testa ristabilisce gli equilibri. Frena quindi la squadra di Raffaele Palladino dopo tre successi di fila.