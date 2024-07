Ufficiale Il primo colpo del Milan è Morata: contratto lungo, le cifre dell'affare

vedi letture

Per Morata ecco un contratto da 5 milioni di euro più bonus a stagione, mentre lo stesso Milan ha pagato la clausola rescissoria da circa 13 milioni

Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche svolete nelle ultime ore a Madrid, adesso arriva l'ufficialità da parte del club rossonero: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Álvaro Borja Morata Martín dal Club Atlético de Madrid. Capitano della Nazionale spagnola, con cui si è appena laureato Campione d'Europa, Morata ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno.

Nato a Madrid il 23 ottobre 1992, Álvaro cresce nei Settori Giovanili spagnoli tra Atlético, Getafe e Real Madrid, debuttando con la Prima Squadra dei Blancos nel dicembre 2010. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atlético Madrid totalizzando 506 presenze e 172 gol, conquistando due UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA, una FIFA Club World Cup, due LaLiga, due Copa del Rey, una Supercopa de España, due Campionati di Serie A, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane e una FA Cup. Con la Nazionale spagnola, con cui vanta 80 presenze e 36 gol, oltre ad aver vinto EURO 2024 ha conquistato la UEFA Nations League 2022/23. Alvaro Morata indosserà la maglia rossonera numero 7".

Contratto e maglia numero 7

Per Morata ecco un contratto da 5 milioni di euro più bonus a stagione, mentre lo stesso Milan ha pagato ai Colchoneros la clausola rescissoria da circa 13 milioni di euro. Come detto, lo spagnolo indosserà la maglia numero 7, cedutagli con grande disponibilità e generosità da Yacine Adli (che passa al numero 94). La numero 9 del Milan, dunque, resta ancora libera in attesa del mercato...