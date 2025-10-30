Il Sassuolo espugna Cagliari: terza sconfitta di fila in casa per la squadra di Pisacane
Senza Berardi, ci pensano Laurienté e Pinamonti a trascinare il Sassuolo, vittorioso 1-2 alla Domus Arena contro il Cagliari. I neroverdi si portano così a due punti dalla zona Europa, mentre per i rossoblù è crisi nera: terza sconfitta interna consecutiva e cinque gare senza successi. Dopo un avvio equilibrato, il match si accende al 20’: il Cagliari reclama un rigore per un tocco di mano di Cande, poi Esposito trova la rete del vantaggio, annullata per fuorigioco.
Prima dell’intervallo, Caprile salva due volte su Thorstvedt e Volpato. Nella ripresa il Sassuolo passa al 54’ con una splendida punizione di Laurienté. I padroni di casa reagiscono subito, ma al 65’ Pinamonti raddoppia su assist di Volpato. Esposito accorcia le distanze al 74’, tornando al gol dopo nove mesi grazie a un assist di Felici, ma il Cagliari non riesce a completare la rimonta e viene sommerso dai fischi del pubblico.
