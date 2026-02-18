Juventus, infortunio Bremer in Champions: l'esito degli esami

vedi letture

Arrivano buone notizie per la Juventus dopo la disfatta in Champions League contro il Galatasaray. I controlli a cui si è sottoposto Gleison Bremer, uscito ieri dopo mezz'ora di gioco, sono risultati negativi e non hanno evidenziato nulla. Il difensore sarà quindi valutato giorno dopo giorno per capire se potrà essere a disposizione di Spalletti per la prossima sfida contro il Como, in programma sabato alle 15 allo Stadium. Anche Jonathan David si è allenato a parte e sarà valutato quotidianamente, esattamente come Bremer.