Atalanta ko a Dortmund, Palladino: "Pensiamo al Napoli, siamo su tre fronti!"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, prossima rivale del Napoli in campionato, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta maturata in casa del Borussia Dortmund parlando nel finale anche della sfida ai partenopei.

Scamacca sta diventando un problema?

"Gianluca può fare di più. Lui è consapevole di questa cosa e spero che possa crescere: chiaro che nelle partite più fisiche serva migliorare. Dispiace per il goal preso dopo tre minuti. A livello tecnico potevamo fare meglio nel primo tempo così come nell'ultima scelta. Nel secondo tempo meglio dove abbiamo avuto più fluidità nel gioco. Non bisogna buttare tutto perché questa Atalanta può fare due goal in casa. Dobbiamo crederci".

Giusto dire che il Dortmund ha fatto l'Atalanta nei momenti chiave?

"Loro sono stati cinici e bravi nel sfruttare quel poco che abbiamo concesso. Abbiamo preso un goal evitabile dove nelle marcature bisogna migliorare. Io sono positivo e capire che affrontiamo una squadra forte: sono veloci e rapidi. Vogliamo giocarcela con tanta energia nella gara di ritorno".

Quanto pesano le assenze di CDK e Raspadori?

"Voglio parlare di quelli presenti. Per compensare devo trovare delle soluzioni importanti: oggi abbiamo testato Mario, cosí come possiamo fare meglio con tutti i nostri attaccanti. Certi momenti bisognava gestirli meglio e impararemo".

Quanto è importante giocare in casa contro il Napoli e cosa è successo nel finale con Kovac?

"Gli ho detto che bisogna protestare di meno contro gli arbitri. Dobbiamo buttarci subito in campionato e già da domani pensare al Napoli: abbiamo ancora tre competizioni da fare e noi ci teniamo molto".

Giusto dire che è stata una sconfitta diversa?

"Si, tenendo conto che loro sono secondi in Bundesliga sono una squadra di grande valore: è importante affrontare certe squadre dove ti aiutano a crescere. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare nella gara di ritorno e analizzeremo bene i dettagli per riscattarci".