Juve, le ultime sull'infortunio di Bremer: è di natura muscolare

Juve, le ultime sull'infortunio di Bremer: è di natura muscolareTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:30Serie A
di Arturo Minervini

Tuttosport accende i riflettori su Gleison Bremer dopo l’uscita dal campo che ha complicato i piani della Juventus di Spalletti contro il Galatasaray. Il difensore brasiliano ha avvertito un fastidio ai flessori e sarà valutato già oggi al J Medical per capire se potrà recuperare in vista della sfida di sabato contro il Como.

Le sensazioni, al momento, non destano particolare preoccupazione, ma l’allenatore non ha intenzione di forzare i tempi: se Bremer dovesse avere bisogno di qualche giorno in più per smaltire il dolore accusato contro i turchi, al centro della difesa è pronto nuovamente Gatti.