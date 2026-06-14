Amorim-Milan, il Man United tifa per il "sì": svelato il motivo

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Milan, Amorim si avvicina: lo United risparmierebbe sul risarcimento.

Ruben Amorim è sempre più vicino alla panchina del Milan e il suo eventuale approdo in rossonero potrebbe avere conseguenze anche per il Manchester United. Il tecnico portoghese avrebbe aperto alla possibilità di raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri, con le parti che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero sempre più convinte di poter trovare un'intesa per iniziare insieme il nuovo progetto tecnico.

Il Manchester United può ridurre il costo dell’esonero

Dopo l'esonero avvenuto a gennaio, il Manchester United ha corrisposto un risarcimento da 16,7 milioni di sterline ad Amorim e al suo staff. Tuttavia, come riportato dal The Telegraph, questa cifra potrebbe essere ridimensionata nel caso in cui l'allenatore portoghese accettasse la proposta del Milan, permettendo ai Red Devils di alleggerire il peso economico dell'operazione. Un intreccio curioso, considerando che il Manchester United sarà anche l'ultima avversaria dei rossoneri nel programma del precampionato estivo.