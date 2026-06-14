Milan, rivoluzione a centrocampo: su Rabiot può incidere un fattore

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Milan, sarà un'estate di cambiamenti a centrocampo: Fofana verso l’addio, dubbi su Modric e Rabiot.

Il Milan continua a lavorare alla costruzione del nuovo corso, ma a metà giugno restano ancora diversi nodi da sciogliere tra società, guida tecnica e mercato. Il centrocampo è uno dei reparti destinati a cambiare maggiormente e tra i giocatori più vicini alla partenza, - scrive MilanNews, c'è Youssouf Fofana, che dopo una stagione al di sotto delle aspettative potrebbe valutare nuove destinazioni. Arrivato dal Monaco per circa 26 milioni di euro, il francese non è riuscito a diventare un punto fermo nonostante le 88 presenze, condite da 3 gol e 13 assist.

Modric e Rabiot in bilico, Jashari vuole restare

Restano invece da chiarire le situazioni legate a Luka Modric e Adrien Rabiot. Il centrocampista croato aspetta di conoscere il nuovo allenatore per capire quale sarà il progetto tecnico e il suo spazio all'interno della squadra, mentre il futuro del francese resta legato anche alle ambizioni del club dopo la mancata qualificazione alla Champions League. In uno scenario ricco di interrogativi, una delle poche certezze sembra essere Ardon Jashari: nonostante le richieste ricevute, il giovane svizzero avrebbe espresso la volontà di restare al Milan per rilanciarsi dopo un periodo difficile e diventare finalmente protagonista.