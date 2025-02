Inter, gli scontri diretti restano tabù: solo 1,3 punti a partita contro le prime otto!

L’Inter continua a faticare nei big match. Al di là della discrepanza tra primo e secondo tempo, è il dato rilevante della sconfitta dei nerazzurri in casa della Juventus, che impedisce alla formazione di Simone Inzaghi di operare il sorpasso al Napoli fermato dalla Lazio in questo turno di campionato.

Solo tre con le prime otto. È questo il bilancio della formazione campione d’Italia nelle dieci partite giocate finora con squadre che occupino le prime otto posizioni della classifica di Serie A. Delle big, l’Inter ha battuto solo Atalanta, Lazio e Fiorentina. Con i viola, oltre che con Juventus oggi e col Milan all’andata, le tre sconfitte rimediate in questo tipo di partite.

Media punti da metà classifica. L’aritmetica non mente: in virtù di questi risultati, in quelli che si possono definire non scontri diretti ma quantomeno al vertice, l’Inter viaggia a una media di 1,3 punti a partita. Moltiplicati per 38 - ovviamente un puro esercizio matematico - restituirebbero un rendimento da 50 punti complessivi. Non un'ottima notizia, considerando che da qui a un mese i nerazzurri saranno chiamati a giocare prima a Napoli e poi a Bergamo con l'Atalanta. Molto lontana l’andatura con le altre avversarie, ove l’Inter viaggia a una media di 2,44 punti a partita.