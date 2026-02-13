Inter, inizia calendario in salita: rischio 11 partite in 40 giorni?
L'Inter con la semifinale di Coppa Italia, gli spareggi Champions e poi eventualmente gli ottavi potrebbe giocare ogni tre giorni dalla prossima con la Juventus fino a fine marzo, fino alla sosta per la Nazionale. Ecco il possibile calendario dei nerazzurri con undici potenziali match fino al 22 marzo. Nello stesso periodo il Napoli di partite ne giocherà solo sei. Quasi la metà.
14 febbraio Inter-Juventus
18 febbraio Bodo-Inter (spareggi Champions)
21 febbraio Lecce-Inter
24 febbraio Inter-Bodo (spareggi Champions)
28 febbraio Inter-Genoa
3 marzo Como-Inter (semifinale Coppa Italia)
7-8 marzo Milan-Inter
10-11 marzo ottavi Champions
14-15 marzo Inter-Atalanta
17-18 marzo ottavi Champions
21-22 marzo Fiorentina-Inter
Copertina Alisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..." di Pierpaolo Matrone
