Inter-Juve non finisce mai, Spalletti accusa Chivu: "Kalulu prende di bischero dopo due torti"

vedi letture

Inter-Juventus, polemiche senza fine dopo l'episodio Kalulu-Bastoni. Oggi, Luciano Spalletti, allenatore bianconero, è intervenuto ai microfoni Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League ma è anche tornato sull'argomento: "Le mie sensazioni per questa partita sono bellissime, basta affacciarsi e si ha l'impressione di essere sotto un sole verticale anziché dei riflettori. Il problema è che luci così forti non creano spazi per l'ombra, non puoi nasconderti. Bisogna prendersi tutte le responsabilità, ogni perplessità e difficoltà mentale verrà usata dagli avversari".

Sabato sera anche rimanendo in dieci avete dato battaglia. Quanto state crescendo?

"Paradossalmente abbiamo fatto ancora meglio quando siamo rimasti in inferiorità numerica. Dobbiamo portarci dentro quella praticità e quella forza mentale".

Delle polemiche cosa vi rimane?

"C'è dispiacere, io non posso allenare quello che alcune situazioni ti creano, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti affinché gli altri non usino la possibilità di crearti difficoltà. Mi dispiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo aver subito due torti colossali, debba prendere di bischero da Chivu. E questo è difficilmente accettabile, oppure dovrei avere anche io la possibilità di parlare dei calciatori dell'Inter. Cristian lo conosco bene, si sarà accorto di aver sbagliato".

Gioca Openda domani?

"Non lo so, ci devo pensare bene. La questione è anche per avere i ricambi in partita e bisogna farci attenzione. Siamo nelle condizioni di poter fare la partita che vogliamo. Dispiace per l'infortunio di Holm, soprattutto verso sabato che Kalulu sarà squalificato, ma siamo in numero giusto".

Può essere l'occasione per McKennie centravanti?

"Può essere l'occasione".