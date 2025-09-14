Inter ko, ma Chivu si difende: "Dominato dall'inizio! Mai giocato così qui..."

Christian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa per 4-3 contro la Juventus elogiando comunque la prestazione della sua squadra.

Come analizza la partita?

"La squadra ha dominato dal primo minuto, siamo andati sotto, abbiamo reagito, è mancata lucidità nel capire i momenti. Tirare fuori pragmatismo e concretezza ci avrebbe permesso di tornare a Milano più felici".

Ci sono ancora degli strascichi dalla finale di Champions?

"Non c’entra niente la finale di Champions… Bisogna capire che in alcuni momenti invece di essere belli dobbiamo essere concreti. Negli ultimi 20 anni, non ho mai visto l’Inter che fa una prestazione del genere qui nello stadio della Juventus. Purtroppo si va a casa senza niente".

Come si può reagire?

"Io sono fiducioso, perchè se questa squadra può fare queste prestazioni io non mi preoccupo. Dobbiamo essere pragmatici e migliorare nella gestione dei momenti per portare a casa la partita".

Thuram si è messo a ridere con il fratello?

"Non ho visto. Però smettiamolo di fare polemiche. Iniziamo a parlare solo di quello che vediamo. Abbiamo avuto momenti di dominio. Io non ho parlato di atteggiamento, ma di capire i momenti".

A volte siete troppo prevedibili...

"Io sto pensando a vincere le partite dopo una prestazione del genere".

Serve più cattiveria?

"Bisogna capire quando si può essere belli e quando devi essere concreto".