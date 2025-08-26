Inter-Lookman impossibile, Zazzaroni: "Con arrivo Diouf, ora restano 16mln..."

I tifosi dell'Inter ancora sognano l'arrivo di Lookman dall'Atalanta, ma Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, prova a spiegare ancora una volta i motivi per cui l'affare non si farà: "Ecco perché l'acquisto di Ademola è diventato impraticabile oggi. Provo a chiarirlo amaramente. Oaktree aveva stanziato 100 milioni per la campagna acquisti, dei quali una parte ricavata dalle cessioni. Con gli arrivi di Luis Henrique, Sucic, Bonny e Diouf la spesa è arrivata a 84. Meno i 40 del venduto, ne sono rimasti 16.

Prendo il respiro: giusto i soldi per un giovane. Se non fosse stato preso Diouf (25) Marotta avrebbe potuto disporre di 41 milioni, quelli per Lookman o Koné".