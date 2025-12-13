Atalanta-Cagliari, le formazioni: le scelte di Palladino e Pisacane
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Cagliari, valido per la quindicesima giornata di Serie A. Rispetto all'undici che ha battuto il Chelsea, Raffaele Palladino fa un solo cambio, forzato: gioca Zappacosta al posto dell'infortunato Bellanova. Sponda rossoblu, anche Fabio Pisacane non cambia e conferma la formazione che ha vinto l'ultima contro la Roma.
Di seguito le formazioni ufficiali:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane
