Foto

Serie A, classifica: Atalanta e Lazio accorciano sulla zona Europa

Serie A, classifica: Atalanta e Lazio accorciano sulla zona Europa
Oggi alle 23:00Serie A
di Davide Baratto

Terminate le gare di questo sabato di Serie A, la classifica vede Atalanta e Lazio accorciare sulla zona Europa grazie alle vittorie contro Cagliari e Parma. I biancocelesti sono all'ottavo posto a 22 punti, gli orobici sono undicesimi a quota 19, in attesa delle altre partite della quindicesima giornata.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Atalanta-Cagliari 2-1:
Milan 31 (14 partite giocate)
Napoli 31 (14)
Inter 30 (14)
Roma 27 (14)
Bologna 25 (14)
Como 24 (14)
Juventus 23 (14)
Lazio 22 (15)
Sassuolo 20 (14)
Cremonese 20 (15)
Atalanta 19 (15)
Udinese 18 (14)
Torino 17 (15)
Lecce 16 (15)
Cagliari 14 (15)
Genoa 14 (14)
Parma 14 (15)
Pisa 10 (15)
Verona 9 (14)
Fiorentina 6 (14)