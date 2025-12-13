Clamoroso al Tardini: la Lazio rimane in 9 uomini ma batte il Parma 1-0

Termina sul risultato di 0-1 il match del Tardini tra Parma e Lazio, valido per la quindicesima giornata di Serie A. Impresa clamorosa dei biancocelesti di Maurizio Sarri, che dopo essere rimasti in nove uomini per le espulsioni di Zaccagni al 42esimo e di Basic al 78esimo, trovano la rete della vittoria all'82esimo grazie al subentrato Tijjani Noslin. Delusione per i ducali di Carlos Cuesta, che con la doppia superiorità numerica ed il supporto dei propri tifosi perdono comunque la partita.