Tutti pazzi per Palestra, ds Cagliari: "È il laterale destro più forte in Europa"

"Palestra lo ha voluto tutta la società, non solo io: sapevo che era forte perché lo volevo portare a Frosinone anche l'anno scorso. Quest'anno ci siamo riusciti e siamo felici perché in questo momento, secondo me, è il laterale destro più forte d'Europa", queste le parole a DAZN di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, in merito a Marco Palestra.

Il gioiellino dei rossoblu, in prestito dall'Atalanta che ne detiene il cartellino, sta brillando in questo inizio di stagione mettendo in mostra incredibili doti atletiche e tecniche. Ad ingolosire i top club è chiaramente anche la sua età: è un classe 2005 e per questo i margini di miglioramento sono tanti. Sul laterale italiano ci sono diverse squadre di Serie A e non solo, si è vociferato anche di un interessamento del Napoli, ma presumibilmente ogni discorso di mercato verrà rimandato alla prossima estate quando Palestra avrà terminato il prestito al Cagliari.