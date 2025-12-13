Milan, Allegri: "Inter e Napoli favorite per lo scudetto. Noi vogliamo tornare in Champions”

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha risposto al fatto del perché Inter e Napoli vengono date come favorite per il titolo finale: "Inter e Napoli sono la seconda e la prima dell'anno scorso, quindi è normale che siano le favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, ne sono arrivati di ottimi che si sono mischiati con altri di ottimo valore. Stiamo facendo un percorso: dobbiamo avere la convinzione di poter fare il massimo, partendo dalla consapevolezza che l'obiettivo è tornare a giocare la Champions. È vero che abbiamo 31 punti e siamo in testa, ma il campionato è lungo. Sarò noioso, ma l'importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni".

Ti preoccupa essere corto in attacco?

"Corto, non corto... Fino a gennaio anche se volessimo non può arrivare nessuno. Devo trovare soluzioni interne in un gruppo di ragazzi che me le danno. In qualche modo faremo. La società è vigile per il mercato, ma ora noi dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani. Fatta la partita di domani penseremo a Riyad e alla trasferta di Supercoppa".