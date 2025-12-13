Scamacca è rinato con Palladino: doppietta al Cagliari, vince 2-1 l'Atalanta

di Davide Baratto

Termina sul risultato di 2-1 il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Cagliari, valido per la quindicesima giornata di Serie A. Gara sbloccata all'11esimo minuto da Gianluca Scamacca, che con un colpo di tacco devia in porta il tiro-cross di Zappacosta. La partita si riaccende nel finale: al 75esimo, bellissima combinazione tra Esposito e Gianluca Gaetano, con quest'ultimo che finalizza siglando il pareggio; poco più tardi, al minuto 81, sale in cattedra ancora Gianluca Scamacca che addomestica il cross di Samardzic e in allungo infila Caprile, dimostrando di essere rinato sotto la guida di Raffaele Palladino.