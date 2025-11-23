Ufficiale

Inter-Milan, le formazioni: tornano Thuram e Rabiot

Inter-Milan, le formazioni: tornano Thuram e RabiotTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:50Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni del derby della Madonnina Inter-Milan, posticipo della 12esima giornata di Serie A in programma stasera alle ore 20.45 a San Siro. 

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.