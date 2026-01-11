Inter-Napoli, 6 vittorie consecutive per i nerazzurri. Azzurri letali negli ultimi 15'

Manca poco all'attesissimo posticipo di stasera a San Siro tra Inter e Napoli. Nerazzurri con 6 vittorie consecutive in Serie A: ultima sconfitta contro il Milan il 23/11 (0-1 nel derby della Madonnina). I nerazzurri sono la squadra con più gol segnati nella Serie A 2025/26 (40) e la squadra che segna più reti nei primi 15 di gara (7). L'Inter è la compagine che realizza più reti negli ultimi 15' di gara, recuperi inclusi (9). Solo la Juventus (15) ha mandato in rete più calciatori differenti rispetto all'Inter (13, come il Cagliari).

Di fronte, al Giuseppe Meazza, una delle squadre senza cartellini rossi subiti (Inter, come Torino, Lecce, Verona e Cagliari) e quella che beneficia del maggior numero di espulsioni avversarie (4, il Napoli). La squadra di Conte che segna più gol dal 31' al 45', recuperi inclusi (7), insieme all'Atalanta. Prima di Napoli-Verona, il Napoli non subiva 2 gol in un primo tempo di Serie A da Milan- Napoli 2-1 del 29 settembre scorso.