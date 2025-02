Inter, Pavard: "Abbiamo riscattato il 3-0 e riavvicinato il Napoli. Vittoria importante"

Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, ha commentato in conferenza stampa la gara con la Fiorentina.

Il valore che date a questa partita?

"È una vittoria molto importante, sapevamo di aver perso 3-0 con la Fiorentina e dovevamo rispondere questa sera. L'abbiamo fatto, abbiamo vinto e ci siamo riavvicinati al Napoli. Ora pensiamo alla prossima partita di campionato".

Cosa vi siete detti con Inzaghi a fine primo tempo?

"Sono discussioni normali, di campo. Siamo tutti contenti di aver vinto questa sera".

È stata una partita nervosa?

"Non troppo. Venivamo da una brutta partita e faccio i complimenti alla squadra per la mentalità dimostrata, ci sarebbe piaciuto mantenere la porta inviolata ma siamo contenti del risultato".

Come stai vivendo la competizione con Bisseck?

"Siamo una grande squadra e la concorrenza c'è in tutte le grandi squadre. Sia chi parte titolare sia chi entra deve fare la differenza, siamo un gruppo ampio e dobbiamo fare il massimo per vincere ogni partita".