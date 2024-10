Inter preoccupata per l'infortunio di Zielinski: il 10 c'è la sfida al Napoli

Nella giornata di ieri Piotr Zielinski ha provato a rassicurare anche l'Inter sul problema muscolare accusato durante Polonia-Croazia, ma solo oggi si potrà capire l'entità del problema: in casa nerazzurra c'è un po' di preoccupazione, anche se il diretto interessato è convinto di essersi fermato in tempo. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, ma secondo il Corriere dello Sport è ovvio che l'ex Napoli sia da considerare almeno in dubbio per la trasferta di domenica sera in casa della Roma.