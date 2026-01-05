Inter, salta Cancelo? Lui preferisce il Barcellona e il club blaugrana ha fatto la sua offerta
Novità per quanto riguarda la situazione di Joao Cancelo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Barcellona ha inviato la prima offerta ufficiale all'Al Hilal per il terzino destro, che ha già fatto sapere di aspettare le mosse dei blaugrana perché gradirebbe il ritorno in Spagna. I catalani hanno messo sul piatto una proposta di prestito con una piccola parte di stipendio coperta.
Le trattative sono dunque iniziate e l'Inter è avvisata. La società nerazzurra ha già trovato un accordo con i sauditi: Inzaghi vuole uno tra De Vrij e Acerbi, con il centrale italiano favorito per accasarsi in Asia. Il taglio del portoghese è stato per certi versi sorprendente, ma l'ex Valencia non può permettersi di stare fermo dei mesi prima del Mondiale perché rischierebbero di perderlo o comunque di arrivarci fuori forma.
