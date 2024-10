Inter, si ferma di nuovo Zielinski: in nazionale altro problema muscolare

Il polacco si è toccato la parte posteriore della coscia destra dopo un dribbling e ha immediatamente chiesto il cambio.

Luci e ombre per Piotr Zielinski in Polonia-Croazia di Nations League. Il centrocampista dell'Inter, autore del momentaneo gol dell'1-0, ha chiesto il cambio al minuto 74 del match. Per l'ex Napoli si teme un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, che spaventa e non poco i nerazzurri in vista del big match di domenica sera contro la Roma. Il polacco si è toccato la parte posteriore della coscia destra dopo un dribbling e ha immediatamente chiesto il cambio.

Simone Inzaghi e il suo staff sono in piena emergenza in mezzo al campo: il recupero in extremis di Nicolò Barella sembra ormai una certezza, ma il nazionale italiano non è nelle migliori condizioni e con ogni probabilità non avrà 90' nelle gambe.