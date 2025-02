Inter, tre holding di Zhang dichiarano bancarotta: anche quella che controllava il club

vedi letture

Mesi complicati per Zhang Jindong. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, tre holding riconducibili all’ex proprietario dell’Inter avrebbero dichiarato bancarotta in Cina con un accordo per la ristrutturazione del debito. Nello specifico, il 7 febbraio il National Enterprise Bankruptcy Reorganization Case Information Network (ovvero l’ente che si occupa di bancarotta e riorganizzazioni aziendali) ha annunciato che la Corte Centrale di Nanchino il 26 gennaio 2025 ha accettato la richiesta di riorganizzazione fallimentare da parte di Suning Appliance Group, Suning Holdings Group e Suning Real Estate Group e che nelle prossime settimane andranno in scena i primi incontri con i creditori.

Secondo la ricostruzione del portale specializzato, si tratta di due holding attraverso cui Zhang Jindong controlla una piccola percentuale in Suning.com, ovverosia Suning Appliance Group (1,4%) e Suning Holdings Group (2,75%), mentre Zhang controlla direttamente il 17,7% di Suning.com.

Suning Holdings Group è inoltre la holding attraverso la quale Zhang controllava l’Inter, passata a Oaktree dopo l’escussione del pegno a garanzia del prestito contratto dalla vecchia proprietà cinese. Continua il declino di Suning: oltre alla vicenda del club nerazzurro, tra il 2012 e il 2020 si registrano investimenti stimati in oltre 10 miliardi di euro in Carrefour, Wanda ed Evergrande, per lo più conclusi negativamente.