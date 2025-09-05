Inter, vittoria in amichevole col Padova: a segno anche l'ex obiettivo Diouf

L'Inter di Cristian Chivu, senza i tanti nazionali impegnati per il Mondo, prosegue la propria preparazione in vista della ripresa del campionato fissata per sabato 13 agosto alle ore 18 contro la Juventus. Questa mattina i nerazzurri hanno giocato una partita amichevole contro il Padova, club che milita in Serie B, vincendo col risultato finale di 3-1, come si legge sul sito ufficiale dei nerazzurri:

"Prosegue la settimana di lavoro dell'Inter durante la sosta del campionato. Nella mattinata di venerdì i nerazzurri sono scesi in campo al BPER Training Centre di Appiano Gentile, dove si è svolta una partita amichevole contro il Padova, formazione di Serie B. La squadra di Chivu ha vinto il match con il risultato di 3-1: i gol portano la firma di Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto e Andy Diouf".