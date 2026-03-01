Roma ancora rimontata! La Juve da 3-1 a 3-3 ed il Napoli allunga
Roma e Juventus danno spettacolo con un pirotecnico 3-3 nel big match del 27° turno di Serie A, al termine di una sfida ricca di colpi di scena. All’Olimpico la gara cambia volto più volte, passando da un possibile trionfo giallorosso a una clamorosa rimonta bianconera. I padroni di casa, guidati da Gasperini, vedono sfumare l’occasione di allungare in chiave Champions. La squadra di Spalletti, invece, resta aggrappata al match fino all’ultimo respiro, trovando il pari al 92’ con Gatti.
Il primo tempo si chiude sull’1-0 per la Roma dopo una frazione intensa e combattuta, decisa dal destro a giro di Wesley al 40’. Nella ripresa la Juventus pareggia subito con Conceicao, ma i giallorossi reagiscono con Ndicka e il pallonetto di Malen che vale il 3-1. Quando la partita sembra chiusa, i bianconeri riaprono i giochi con Boga al 78’. In pieno recupero arriva la zampata di Gatti su punizione di Zhegrova: è il definitivo 3-3 che gela lo stadio.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro