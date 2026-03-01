Ufficiale

Roma-Juve, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e Spalletti

Oggi alle 20:10Serie A
di Antonio Noto
Sono ufficiali le formazioni di Roma e Juventus per il big match dell'Olimpico, valido per il posticipo della 27ª giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini sceglie Rensch e Pisilli dal 1', tenendo il grande ex Dybala inizialmente in panchina. Sul fronte opposto, Luciano Spalletti schiera David punta centrale, con alle spalle Conceicao e Yildiz.  

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Pellegrini, Pisilli; Malen. All. Gasperini.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.