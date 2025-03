Ufficiale Italia U21-Olanda U21, le formazioni: Ambrosino out, Nunziata va col falso 9

Con lo sguardo già proiettato agli Europei Under 21, in programma dall'11 al 28 giugno in Slovacchia, l'Italia di Carmine Nunziata scende in campo oggi alle 18.15 allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia per affrontare l'Olanda in un'amichevole di prestigio. Un banco di prova significativo per gli Azzurrini, che vogliono testare condizione, gioco e ambizioni in vista della rassegna continentale.

Il commissario tecnico azzurro non fa calcoli: spazio alla miglior formazione possibile per affinare i meccanismi e valutare i progressi del gruppo. L'Italia si è qualificata agli Europei da prima nel Gruppo 1 e se la vedrà nel Girone A con i padroni di casa della Slovacchia, oltre a Spagna e Romania. Percorso netto invece per l'Olanda, che ha dominato il Gruppo 3 con dieci vittorie in altrettante partite e si prepara a sfidare Finlandia, Danimarca e Ucraina nel Girone D. Di seguito le formazioni ufficiali.

ITALIA U21 (4-3-3): Desplanches; Palestra, Coppola, Pirola, Turicchia; Fabbian Miretti, Ndour; Baldanzi, Gnonto, Koleosho.

CT: Nunziata.

OLANDA U21 (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Asante, Flamingo, Goes, Salah-Eddine; Proper, Banzuzi; Manhoeff, Fitz-Jim, Poku; Emegha.

CT. Reiziger.