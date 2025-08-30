Italiano vince la sfida con Fabregas: il Bologna batte 1-0 il Como

Italiano vince la sfida con Fabregas: il Bologna batte 1-0 il ComoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:25Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-0 il match del Dall'Ara tra Bologna e Como, valido per la seconda giornata di Serie A. Vincenzo Italiano vince la sfida a distanza con Cesc Fabregas: in una gara molto equilibrata, i felsinei portano a casa i tre punti grazie alla rete del solito Riccardo Orsolini, siglata al 59esimo minuto su assist di Castro.