Italiano vince la sfida con Fabregas: il Bologna batte 1-0 il Como
Termina sul risultato di 1-0 il match del Dall'Ara tra Bologna e Como, valido per la seconda giornata di Serie A. Vincenzo Italiano vince la sfida a distanza con Cesc Fabregas: in una gara molto equilibrata, i felsinei portano a casa i tre punti grazie alla rete del solito Riccardo Orsolini, siglata al 59esimo minuto su assist di Castro.
