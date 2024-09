Juve, anche Kostic va in Tuchia: domani visite col Fenerbahçe, dettagli e cifre

L'affare si chiuderà in prestito con diritto di riscatto a favore della società turca.

Filip Kostic al Fenerbahçe, ci siamo. Si può definire virtualmente fatta, in attesa dell'ufficialità attesa nella giornata di domani, il trasferimento dell'esterno serbo, uno degli ultimi esuberi rimasti a carico del ds bianconero Giuntoli dopo un'estate di profondo rinnovamento, dalla Juventus al club turco. Kostic ha svuotato l'armadietto alla Continassa e a breve partirà per Istanbul, dove è atteso in serata. Domani le visite mediche e la firma del contratto con il Fener.

I dettagli. L'affare si chiuderà in prestito con diritto di riscatto a favore della società turca. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il riscatto di Kostic sarà previsto a circa 5/6 milioni di euro per il prestito. La cessione, seppur a titolo temporaneo, porta comunque una boccata di ossigeno per le casse della Vecchia Signora: lo stipendio del giocatore sarà infatti pagato interamente dal Fenerbaçe. Dove a Torino ci si augura Kostic si possa trovare bene, magari al punto di rimanere anche in futuro.