Juve, Douglas Luiz è un caso? Ha un mese e mezzo per convincere Motta

Se Douglas Luiz intende restare alla Juventus avrà un mese e mezzo di tempo per conquistare la fiducia di tutti. Anche se fin qui, dal suo arrivo, il centrocampista brasiliano non ci è ancora riuscito per almeno un paio di ragioni ed è stato comunque un investimento pesante da 51,5 milioni di euro bonus compresi.

Ma tra attimi necessari per ambientarsi ad un mondo tutto nuovo, venendo dalla Premier League e dall'Aston Villa, e un guaio muscolare - specifica l'edizione odierna del Corriere dello Sport - che ne ha minato le presenze in campo, dalla partita casalinga con la Lazio ad oggi non si è più visto. Scomparso, dai radar, salvo poi tornare in panchina in Champions League col Lilla e restare sempre fuori. Scelta di Thiago Motta. Quindi è evidente che sia stato colpito anche dalla sfortuna in questo inizio di avventura bianconera.