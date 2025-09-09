Ufficiale Juve-Inter, ecco la Refcam per la prima volta in Serie A: cos'è e a che serve

Per la sfida di sabato tra Juve e Inter, la Lega Calcio ha annunciato l'esordio ufficiale della cosiddetta "Refcam". Di cosa si tratta? Di una telecamera che consente di assistere alla partita dalla prospettiva del direttore di gara, come si è già visto sperimentare di recente anche al Mondiale per Club. In Italia però si tratta di un inedito assoluto.

Questo il comunicato della Lega Calcio con tutti i dettagli: "La Lega Calcio Serie A si appresta ad un’altra giornata storica nell’evoluzione dello spettacolo televisivo delle partite e dell’innovazione tecnologica. In occasione della grande sfida di Serie A Enilive Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre alle ore 18.00 all’”Allianz Stadium” di Torino, farà il suo esordio in Italia la Refcam, una telecamera ultramoderna che consente di assistere all’evento-partita dal punto di vista privilegiato del direttore di gara.

Lega Calcio Serie A è, infatti, una delle Leghe professionistiche europee che è stata selezionata per la sperimentazione dell’utilizzo della Refcam nelle dinamiche di ripresa in occasione delle Competizioni ufficiali, in ottemperanza ai protocolli redatti da FIFA e IFAB, già testati nel recente Fifa Club World Cup.

La micro-camera ad alta risoluzione, con il peso di soli 6gr., verrà montata alla base dell'archetto del microfono del Primo Ufficiale di gara e sarà utilizzata nel corso del warm-up, in live durante il match, in occasione della preparazione dei calci di punizione e situazioni analoghe, o per mostrare replay dall’alto tasso di spettacolarità. Essendo la stessa ricompresa nel novero di camere a disposizione della produzione televisiva, sarà regolarmente consegnata come segnale isolato al VAR.