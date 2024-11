Juve, Motta: "Userò due schermi: uno per Inter-Napoli e uno per Sinner"

Thiago Motta ha commentato la vittoria della Juventus per 2-0 contro il Torino all’Allianz Stadium nella dodicesima giornata di Serie A.

Guarderà la partita tra Inter-Napoli o Sinner?

"Sinner mi piace tantissimo. Le mie figlie giocano a tennis e mi chiedono di conoscerlo, ma io non lo conosco. Magari userò due televisori per la partita e Sinner".

È soddisfatto?

"In Champions abbiamo avuto una partita impegnativa contro una squadra che sta molto bene. Oggi abbiamo affrontato la partita nel modo giusto. Abbiamo subito provato a controllare il gioco. Vittoria importante per i nostri tifosi e siamo molto contenti. Ora possiamo festeggiare una grande vittoria della Juventus".

Oggi miglior Juve delle stagione? Ci spiega il cambio di Vlahovic?

"Non so dirti se è stata la miglior Juventus della stagione, perchè abbiamo fatto tante buone partite. Tutti i cambi sono scelte tecniche in gestione della partita. Contentissimo del lavoro di Dusan".

Come mai non viene convocato Locatelli in nazionale?

"Il commissario tecnico conosce bene Manu. Io non entro nel merito di questo. Io posso solo parlare di Manu della Juventus e sono molto contento del momento che sta attraversando. Tutto merito del suo lavoro".

Locatelli-Koopmeiners-Thuram sono diventati fondamentali?

"In questo momento stanno molto bene tutti e tre. Thuram è entrato con grande conoscenza calcistica. In questo momento sono tre giocatori importantissimi, però i momenti cambiano. Io spero che possano ancora migliorare".

Ci racconta i tre mesi di Savona?

"Dovrà potrà arrivare dipenderà solo da lui. Nei primi 10/15 lo vedevo molto timido e riservato. Poi confrontandomi con Giuntoli mi hanno detto che aveva bisogno di più tempo. In Germania ho visto qualcosa di diverso. Questo è merito suo. Vuole giocare ed essere titolare. Deve solo continuare a lavorare così, perchè ha un grande futuro".

Si aspettava questo Toro?

"No è una squadra determinata che va avanti. È una squadra che prova a fare la partita. Devo fare i complimenti a Vanoli, perchè hanno dimostrato molto coraggio".