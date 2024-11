Juve, problemi per Vlahovic: sostituito per infortunio con la Serbia

Juventus in ansia per Dusan Vlahovic. L'attaccante bianconero, impegnato questa sera con la sua Serbia contro la Danimarca, ha lasciato il campo per infortunio a pochi minuti dal triplice fischio. Il serbo è uscito dal campo molto dolorante, toccandosi la coscia sinistra.

Il giocatore sarà valutato dallo staff medico bianconero al suo rientro a Torino, la sua presenza nel big match con il Milan alla ripresa del campionato è fortemente a rischio. Una tegola importante per Thiago Motta, che non ha un'alternativa all'ex Fiorentina, visto che Milik è ancora fermo ai box per infortunio.