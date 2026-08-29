La Juve supera il Parma tra le polemiche: reclama un rigore la squadra di Cuesta
Termina sul risultato di 2-0 il match dello Stadium tra Juventus e Parma, valido per la seconda giornata di Serie A. Altri tre punti in cascina per Luciano Spalletti grazie ai gol dei subentranti Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners ed alle parate del nuovo portiere Guglielmo Vicario. Arriva però tra le polemiche il successo dei bianconeri, a causa di un episodio arbitrale dubbio: al 75' - sul risultato di 1-0 - squadra di Carlos Cuesta protesta per un calcio di rigore che sembrerebbe esserci.
Serie A, il programma e i risultati della 2ª giornata
Milan-Venezia 2-0
Sassuolo-Torino 2-1
Fiorentina-Frosinone 0-3
Monza-Udinese 2-3
Juventus-Parma 2-0
Napoli-Como, domenica 30 agosto ore 18:30
Cagliari-Inter, domenica 30 agosto ore 20:45
Lazio-Genoa, domenica 30 agosto ore 20:45
Lecce-Roma, lunedì 31 agosto ore 18:30
Atalanta-Bologna, lunedì 31 agosto ore 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
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