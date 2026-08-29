Juve beffata per Kessié, Carnevali: "Non aveva l'interesse sufficiente"

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Cristiano Giuntoli soffia Franck Kessié alla Juventus: l'ivoriano torna all'Atalanta. L'ad bianconero Giovanni Carnevali commenta la situazione

L'Atalanta beffa la Juventus per Franck Kessié: i bianconeri erano in trattativa con l'ivoriano da settimane, ed erano ormai vicini all'accordo, quando l'inserimento di Cristiano Giuntoli ha convinto il calciatore in tempo lampo. A parlare dell'argomento a Dazn è stato Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus: "Su Kessie è molto semplice: era un giocatore che ci interessava senz'altro, abbiamo trattato a lungo e per più giorni. lo ho avuto la fortuna di lavorare con Ricky Massara e Marco Ottolini, c'è un grande gruppo di lavoro.

Con il mister c'è un rapporto eccezionale, viene tutto condiviso. Non è un problema economico ma di parametri che l'UEFA ci impone. Tante volte non possiamo uscirne, sono cose complicate e difficili per noi dirigenti, figuriamoci per chi non lo è. Bisogna pensare a un giocatore con tutti i suoi bonus quando lo si vende, e dovevamo acquistarne un altro non un centesimo sopra. Con tante difficoltà avevamo trovato le richieste di Kessie, ma io penso che da parte sua o del procuratore non c'è stato l'interesse sufficiente. Chi viene alla Juve deve avere un grande orgoglio per vestire questa maglia, devono lavorare tutti e credo che questo sia l'obiettivo di questa società. Il resto conta poco, sappiamo gli impegni e che c'è ancora qualche giorno di calciomercato. Sappiamo dove siamo, dobbiamo essere onesti, e sappiamo anche che possiamo fare bene".