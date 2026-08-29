Ecco Folorunsho al Monza, Juric: "Vi dico dove può esprimersi al meglio"

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Ivan Juric, allenatore del Monza, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con l'Udinese. Tra i vari temi, il tecnico brianzolo ha parlato anche del neoacquisto Michael Folorunsho, arrivato in prestito dal Napoli: "I cambi a centrocampo? Folorunsho secondo me si esprime meglio davanti, Akinsamiro è un buon giocatore. Noi siamo un piccolo club, a volte non è facile ma accettiamo le prestazioni dove magari qualcuno può aver sbagliato qualcosa".

Sulla partita:

"Sono molto contento, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo stradominato. Abbiamo subito tre tiri e tre gol. Dopo il primo quarto d'ora della ripresa, ci siamo ripresi. Abbiamo sbagliato alcuni dettagli che sono importanti e usciamo sconfitti dopo una gara giocata bene. Era difficile parlare dopo un primo tempo giocato bene, abbiamo messo in difficoltà una squadra ma quei tre gol hanno pesato. L'unica cosa che non mi è piaciuta sono stati i primi quindici minuti".

Le modifiche regolamentari hanno migliorato il gioco, soprattutto di squadre come la sua?

"Il gioco è più veloce, non ci sono tempi da perdere. Le nuove regole è migliorato tantissimo".