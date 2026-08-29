Inter, brutte notizie per Chivu: un neoacquisto rischia di saltare il Napoli

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Inter, Djed Spence salta il Cagliari e rischia di non esserci contro il Napoli. Chivu non vuole forzare il recupero: ecco chi può sostituirlo

Il debutto di Djed Spence con la maglia dell’Inter potrebbe slittare ulteriormente: oltre a saltare il match con il Cagliari, è a rischio anche la sua presenza contro il Napoli. L’esterno inglese, arrivato in estate per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries, non ha ancora recuperato la condizione migliore dopo un piccolo problema fisico che ne ha rallentato la preparazione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, salterà sicuramente la trasferta in Sardegna e potrebbe non essere convocato neppure per la successiva sfida del Maradona.

Inter-Napoli, Spence a rischio forfait: il possibile sostituto

Cristian Chivu non vuole accelerare i tempi e preferisce aspettare che Spence sia pienamente ristabilito, considerandolo una risorsa importante soprattutto nel medio periodo. In caso di forfait contro il Napoli, la prima alternativa a disposizione del tecnico nerazzurro è Andy Diouf, che si sta reinventando nel nuovo ruolo sulla corsia destra. Le condizioni dell’inglese saranno comunque valutate con più precisione nei prossimi giorni.