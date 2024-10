Juve, Thiago Motta insiste: "Col Napoli abbiamo dominato tantissimo"

Thiago Motta, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita con la Lazio. Il tecnico bianconero, tra i vari temi, è tornato a parlare della gara contro il Napoli, di seguito le sue parole: "Sono sempre contento quando vinciamo, perchè cerchiamo con la nostra idea... una squadra che gioca bene ha più probabilità di vincere, però l'ho già detto in conferenza cosa significa per me giocare bene a calcio.

E' chiaro che abbiamo affrontato in casa la Roma che ha una buonissima squadra, il Napoli che ha una buonissima squadra, con la Roma è stata una partita complicata perchè loro hanno giocato molto bene, con il Napoli abbiamo dominato tantissimo senza creare occasioni da gol importanti, però abbiamo dominato in casa. Col Cagliari abbiamo dominato e abbiamo creato tanto per chiudere la partita, non l'abbiamo fatto e abbiamo pagato alla fine. Oggi abbiamo avuto un grande equilibrio sia nella fase difensiva, che in quella offfensiva. E' chiaro che con la Lazio in 10 abbiamo alzato la nostra squadra, abbiamo creato un po' di più, con difficoltà sicuramente perchè abbiamo affrontato una buona squadra, noi dobbiamo migliorare, sicuramente, però è una vittoria importante, meritata quella di stasera".