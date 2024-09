Ufficiale Juventus, chiuso il 23/24 con negativo di 200mln: la nota del CdA

La Juventus chiude l'esercizio del 2023/24 con un bilancio in negativo di quasi 200 milioni di euro, 199,2 per la precisione. E' quanto decretato dal Consiglio D'Amministrazione bianconero che, riunotisi nella giornata di oggi, ha fatto passare il progetto di bilancio della sudetta stagione, progetto che sarà però sottoposto all'ulteriore vaglio dell’Assemblea degli Azionisti.

La nota del club: "L’esercizio 2023/2024 chiude con una perdita consolidata di € 199,2 milioni, in peggioramento di € 75,5 milioni rispetto alla perdita di € 123,7 milioni consuntivata nell’esercizio precedente. L’esercizio corrente è stato significativamente penalizzato a livello economico dagli effetti diretti correlati alla mancata partecipazione della Prima Squadra maschile alla UEFA Champions League (quantificabili in circa € 90-95 milioni, se confrontati con la media dei correlati ricavi nel triennio precedente), nonché da costi di natura non ricorrente (per oneri derivanti da un contenzioso con ex personale tesserato, per accantonamenti correlati all’esonero dello staff tecnico della Prima Squadra maschile nonché per svalutazioni dei diritti pluriennali di calciatori, aventi un effetto complessivo di € 35,9 milioni).

Agli effetti negativi diretti sopra citati (su ricavi da diritti audiovisivi, gare, sponsorizzazioni e vendite di prodotti) derivanti dalla mancata partecipazione alla UEFA Champions League si aggiungono taluni effetti negativi indiretti - soprattutto sui ricavi da sponsorizzazioni e vendite di prodotti - non puntualmente quantificabili, aventi un impatto significativamente inferiore a quello avuto dagli effetti negativi diretti.

Tali effetti negativi sono stati in parte compensati dai benefici derivanti dalle incisive azioni di razionalizzazione strutturale dei costi attuate negli ultimi anni, sia nell’area Football (che ha visto una sistematica e progressiva diminuzione del costo per personale tesserato, nonché dei relativi ammortamenti, nel corso del triennio 2021/22 - 2023/24) che dell’area Corporate. Le azioni di razionalizzazione dei costi non hanno comportato effetti sugli investimenti pianificati ai fini del raggiungimento degli obiettivi - previsti nel Piano Strategico 2024/2025-2026/2027 approvato a ottobre 2023 (il “Piano”) - in relazione alla competitività sportiva a livello italiano e internazionale e di rafforzamento del brand Juventus a livello globale".