Juventus, difficoltà per Giuntoli e Motta attende rinforzi: bloccati Koopmeiners e Todibo

vedi letture

Servono 4 rinforzi per la squadra di Thiago Motta. Giuntoli a lavoro per consegnare il trequartista (Teun Koopmeiners), un difensore centrale e gli esterni d'attacco. Pronto il rilancio per chiudere Teun da questo al prossimo weekend con una proposto da 50 milioni più bonus per l'Atalanta mentre prosegue la trattativa con il Nizza per il difensore Todibo. Al momento l'affare è in fase di stallo: proposti prestito e diritto a 30 da parte dei bianconera ma il Nizza vuole l’obbligo.

Poi attenzione anche a Nico Gonzelez, obiettivo su cui l’Atalanta è piombata dopo un mese di schermaglie e la Juve è arrivata, o meglio è tornata quando pensava di poter prima risolvere la vicenda Chiesa e poi tuffarsi sull’argentino. La Fiorentina parte da 40 milioni e contempla solo il cash. Questo significa che McKennie a Firenze deve camminare parallelamente all’argentino, non diventare contropartita tecnica di sconto. La mossa bianconera potrebbe anche essere un'azione di disturbo a una concorrente per poi magari trovare il modo di ben disporla sul fronte Koopmeiners