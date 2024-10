Juventus, Giuntoli annuncia un rinnovo e non solo: "Acquisteremo un difensore a gennaio"

"Per Conceicao siamo abbastanza d'accordo nel proseguire insieme, poi ovviamente dovremo aspettare i tempi necessari".

Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro lo Stoccarda: "Douglas Luiz ha avuto un piccolo dolore, per precauzione i medici lo hanno fermato. Niente di che, non ci voleva, ma andiamo avanti. Gioca Thuram e va bene".

In Champions state bruciando i tempi?

"Siamo molto contenti di questo inizio di stagione, dell'equilibrio della squadra e di quello che propone. Chiaro che la nostra è una squadra molto giovane. Si ha sempre la paura che questi sogni si infrangano però vogliamo continuare a crescere, fare bene e stasera speriamo di vincere".

Gennaio è lontano, ma si può già fare un punto sul mercato?

"Con Perin stiamo parlando, speriamo di chiudere a breve e fargli due anni in più perché è un ragazzo che sta dimostrando un grande attaccamento alla maglia, è un grande professionista e credo se lo meriti. Per Conceicao siamo abbastanza d'accordo nel proseguire insieme, poi ovviamente dovremo aspettare i tempi necessari. Per quanto riguarda gennaio sappiamo che probabilmente dietro dovremo fare qualcosa. Aspettiamo l'occasione giusta per poter intervenire".